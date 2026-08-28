A- A+

ÁSIA China alerta para "alto risco" de colapso de lago formado após deslizamento no Tibete Caso lago rompa, podem ser provocadas novas inundações

Um lago formado após um deslizamento de terra atingir a fronteira entre a China e o Nepal apresenta “alto risco” de romper e provocar novas inundações, informou a imprensa estatal chinesa, citando autoridades responsáveis pelos recursos hídricos.

Espera-se que o nível da água continue subindo nos próximos três dias, com pico previsto para cerca de 1º de setembro, segundo a emissora estatal CCTV.

O lago se formou depois que uma massa de lama e detritos atingiu, na quarta-feira, o centro fronteiriço de Gyirong, no Tibete, deixando centenas de desaparecidos.

"O volume de água que entra no lago pode alcançar cerca de 3 milhões de metros cúbicos nos próximos três dias devido às chuvas contínuas, o que aumenta o risco de uma ruptura que poderia fazer as águas seguirem rio abaixo e causar danos adicionais", informou a agência estatal de notícias Xinhua nesta quinta-feira (27). Há previsão de chuva para a região nos próximos três dias.

A CCTV indicou que, até a manhã desta sexta-feira, 499 moradores locais e 555 turistas haviam sido retirados da área afetada pelo desastre. A emissora não especificou as nacionalidades dos turistas.

Veja também