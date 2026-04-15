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TARIFAS China ameaça contramedidas caso EUA imponham tarifas de 50% por acusações de apoio ao Irã A declaração vem após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar aplicar tarifas de até 50% sobre produtos chineses caso seja comprovado o envio de mísseis ao Irã

A China afirmou que reagirá caso os Estados Unidos imponham tarifas com base em acusações "totalmente inventadas" de apoio militar de Pequim ao Irã. Em publicação no X, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Lin Jian disse que, "se os EUA avançarem com aumentos tarifários com base nessas alegações, a China responderá com contramedidas".

A declaração vem após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar aplicar tarifas de até 50% sobre produtos chineses caso seja comprovado o envio de mísseis ao Irã. Em entrevista à Fox Business no domingo, Trump disse duvidar das informações, mas não descartou totalmente a possibilidade. "Acho que eles não fariam isso, mas talvez tenham feito um pouco no começo. Se pegarmos isso acontecendo, a tarifa será de 50%, o que é um valor impressionante", afirmou.

No entanto, em nova entrevista ao veículo nesta manhã e em publicação na Truth Social, Trump disse que a China confirmou que não está enviando armas ao Irã.

Também nesta semana, o presidente chinês, Xi Jinping, fez seus primeiros comentários públicos sobre a guerra, defendendo o respeito ao direito internacional e à integridade territorial dos países do Golfo. Trump e Xi devem se reunir em Pequim entre 14 e 15 de maio. A cúpula havia sido adiada anteriormente em meio à escalada do conflito envolvendo o Irã.



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