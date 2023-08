China anuncia indiciamento de chinês acusado de espionar para os EUA

A- A+

A China anunciou, nesta sexta-feira, que vai indiciar um cidadão chinês acusado de espionar para os Estados Unidos. Em um comunicado publicado no jornal estatal Global Times, o Ministério de Segurança do Estado da China afirma que o homem, identificado pelo sobrenome Zheng, foi recrutado por um funcionário da embaixada dos Estados Unidos em Roma chamado Seth, com quem ele estabeleceu uma relação próxima.

A mídia chinesa contou que Seth revelou ser agente da CIA [o serviço secreto americano] e começou a pressionar Zheng, de 52 anos, a enviar segredos militares da China oferecendo assistência para levar a família do chinês para viver nos Estados Unidos.

“Após estudar no exterior, Zeng voltou para a China e continuou a se encontrar secretamente com a CIA, fornecendo uma grande quantidade de informações centrais da China para os EUA”, disse o Global Times sobre o caso.

Segundo a CNN, o governo chinês também informou que Zeng teria assinado um contrato de espionagem com o governo americano e recebido treinamento, além da oferta de asilo e dinheiro.

O incidente foi revelado uma semana depois que dois integrantes da Marinha americana da Califórnia foram presos acusados de repassar informações militares confidenciais ao governo chinês.

O Ministério da Segurança do Estado é uma agência civil chinesa que cuida de inteligência dentro e fora da China, segundo a CNN, que também apurou que recentemente a instituição adotou um perfil um pouco menos discreto que o tradicional, abrindo uma conta pública no aplicativo de troca de mensagens chinês Wechat e convocando os cidadãos do país a se juntar a ela na luta contra a espionagem, além de oferecer recompensas a quem repassar informações. A CNN destacou que o comunicado desta sexta-feira também foi divulgado por meio do Wechat. (Com AFP)

