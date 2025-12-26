China anuncia sanções a empresas e executivos dos EUA por vendas de armas a Taiwan

A- A+

O governo da China anunciou nesta sexta-feira, 26, sanções contra empresas e altos executivos do setor de defesa dos Estados Unidos, em resposta às recentes vendas de armas americanas para Taiwan. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que seguirá adotando "medidas firmes" para proteger sua soberania.



As sanções incluem congelamento de ativos na China, proibição de transações com entidades chinesas e restrições de visto e entrada no país.



Segundo o texto oficial, Washington anunciou recentemente a venda em larga escala de armas para Taiwan, o que, de acordo com Pequim, "viola gravemente o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos sino-americanos", além de "interferir seriamente nos assuntos internos chineses e prejudicar gravemente a soberania e a integridade territorial do país".

Leia também • Rússia e China criticam na ONU pressão dos EUA sobre Venezuela • EUA: novas tarifas adicionais sobre semicondutores da China ficam em 0% até junho de 2027 • Jiangxi, o "El Dorado" das terras raras que confere à China uma vantagem estratégica

Dentre as 20 empresas sancionadas, estão: a Northrop Grumman (NOC), a L3Harris (LHX) e a divisão da Boeing em St. Louis. A empresa de construção naval Gibbs & Cox, a Red Cat Holdings - que compete contra fabricantes chinesas de drones - e a Advanced Acoustic Concepts (AAC) - que faz parte do grupo francês Thales - também compõem a lista, assim como o trio Area-I, Blue Force Technologies e Dive Technologies - todas adquiridas recentemente pela startup de defesa Anduril.



Já a lista de indivíduos traz nomes de dez executivos ligados ao setor de defesa americano, incluindo o fundador da Anduril, Palmer Luckey, o vice-presidente da L3Harris, John Cantillon, e o CEO da AAC, Michael J. Carnovale. Outros envolvidos são: John A. Cuomo, da VSE; Mitch McDonald, da Teal Drones; Anshuman Roy, da Rhombus Power; Dan Smoot, da Vantor; Aaditya Devarakonda, da Dedrone; Ann Wood, da High Point Aerotechnologies; e Jay Hoflich, da ReconCraft. Dentre as 20 empresas sancionadas, estão: a Northrop Grumman (NOC), a L3Harris (LHX) e a divisão da Boeing em St. Louis. A empresa de construção naval Gibbs & Cox, a Red Cat Holdings - que compete contra fabricantes chinesas de drones - e a Advanced Acoustic Concepts (AAC) - que faz parte do grupo francês Thales - também compõem a lista, assim como o trio Area-I, Blue Force Technologies e Dive Technologies - todas adquiridas recentemente pela startup de defesa Anduril.Já a lista de indivíduos traz nomes de dez executivos ligados ao setor de defesa americano, incluindo o fundador da Anduril, Palmer Luckey, o vice-presidente da L3Harris, John Cantillon, e o CEO da AAC, Michael J. Carnovale. Outros envolvidos são: John A. Cuomo, da VSE; Mitch McDonald, da Teal Drones; Anshuman Roy, da Rhombus Power; Dan Smoot, da Vantor; Aaditya Devarakonda, da Dedrone; Ann Wood, da High Point Aerotechnologies; e Jay Hoflich, da ReconCraft.

Veja também