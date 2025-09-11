Qui, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

China anuncia sanções contra rede social RedNote por gestão de conteúdo

Denominada na China como Xiaohongshu, o aplicativo é muito popular entre pessoas que compartilham conteúdos apolíticos sobre culinária, tendências, esporte, celebridades ou decoração

Reportar Erro
Uma ilustração fotográfica mostra uma mulher segurando seu smartphone exibindo o aplicativo chinês de rede social e comércio eletrônico Xiaohongshu, também conhecido como RedNote, em Pequim, em 15 de janeiro de 2025Uma ilustração fotográfica mostra uma mulher segurando seu smartphone exibindo o aplicativo chinês de rede social e comércio eletrônico Xiaohongshu, também conhecido como RedNote, em Pequim, em 15 de janeiro de 2025 - Foto: Adek Berry/AFP

A agência reguladora da internet da China anunciou nesta quinta-feira (11) que ordenou "medidas disciplinares e punitivas" contra a popular rede social RedNote, incluindo "sanções rigorosas" contra alguns executivos, devido à gestão de conteúdos.

Denominada na China como Xiaohongshu, o aplicativo é muito popular entre pessoas que compartilham conteúdos apolíticos sobre culinária, tendências, esporte, celebridades ou decoração. Informalmente, a rede social é chamada de "Instagram chinês".

O comunicado da Administração do Ciberespaço da China afirma que os "indivíduos responsáveis" pela plataforma serão sancionados depois que a rede social "não cumpriu com sua principal responsabilidade de gestão de conteúdos".

Leia também

• Nepal bloqueará todas as redes sociais que não estiverem registradas legalmente

• Videogames x redes sociais: saiba os impactos no cérebro e na cognição

• "Geração beta": nascidos entre 2025 e 2039 vão estar afastados das redes sociais e mergulhados na IA

"As medidas incluem uma convocação para entrevistas, uma ordem de corrigir as infrações em um prazo determinado, advertências e sanções rigorosas", afirma o comunicado, que não revela mais detalhes sobre as sanções.

A agência chinesa critica especificamente a plataforma por sua "falta de diligência para assumir sua principal responsabilidade na gestão do conteúdo" divulgado online.

As críticas da agência apontam "a presença frequente, nas seções-chave de sua lista de tendências, de vários posts que promovem excessivamente notícias pessoais de celebridades e conteúdos triviais, afetando assim o ecossistema da internet".

A RedNote foi lançada em Xangai em 2013. Assim como outros aplicativos chineses, o conteúdo publicado pode ser potencialmente removido pelas equipes de moderação da plataforma.

O aplicativo virou uma referência para os amantes de viagens, que podem encontrar conselhos sobre visitas a pontos turísticos, restaurantes e pontos de interesse.

Assim como no Instagram e TikTok, a plataforma dá espaço para muitos influenciadores que promovem produtos em troca de remuneração.

Em janeiro, a RedNote ganhou notoriedade no Ocidente depois que várias pessoas dos Estados Unidos recorreram à plataforma, furiosos com a ideia de uma possível proibição do TikTok em seu país.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter