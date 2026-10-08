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Organização Mundial da Saúde China anuncia sua candidata para dirigir a OMS Especialista em saúde materna Song Li foi indicada pelo país para o alto cargo, disse a jornalistas Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores

A China indicou nesta quinta-feira (8) uma candidata para comandar a Organização Mundial da Saúde (OMS), o que poderá ampliar a influência de Pequim sobre esse organismo internacional após a retirada dos Estados Unidos.

A especialista em saúde materna Song Li foi indicada pela China para o alto cargo, disse a jornalistas Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Song Li busca substituir o diretor-geral em fim de mandato, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, cujo período termina em agosto de 2027 e que não pode concorrer a um terceiro mandato.

A candidata lidera atualmente o Departamento de Saúde da Mulher e da Criança na Comissão Nacional de Saúde da China e tem uma carreira de 21 anos, segundo a OMS.

Song foi relatora de diversas leis sobre a saúde de mulheres e crianças.

Sua indicação dá à China a oportunidade de preencher o vazio deixado pelo presidente Donald Trump ao retirar os Estados Unidos da OMS depois de retornar ao poder em janeiro de 2025.

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