A- A+

ECONOMIA China anunciará 'grandes políticas financeiras' no Fórum Lujiazui de Xangai, dizem autoridades Em paralelo, uma reportagem da Bloomberg revelou nesta sexta que o governo da China planeja um grande pacote de US$ 70 bilhões em investimentos

Autoridades do governo local de Xangai, na China, revelaram nesta sexta-feira, 30, que o país anunciará "grandes políticas financeiras" durante o Fórum Lujiazui de 2025, promovido pela cidade e que acontecerá entre os dias 18 a 19 de junho. Segundo veículos da mídia internacional, os comentários foram realizados em coletiva de imprensa.

De acordo com o China Daily, representantes dos principais órgãos de regulação financeira da China participarão do fórum e devem discursar durante o evento.

A lista inclui o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, em inglês), Pan Gongsheng, e o vice-presidente do BC Zhu Hexin, além de autoridades da Administração Reguladora Financeira Nacional (NFRA, em inglês), da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários (CSRC, em inglês) e da Administração Estatal Cambial.

O fórum também pretende ser palco para 70 representantes de indústrias de dez diferentes países e terá oito sessões plenárias para discutir coordenação global de políticas monetárias, suporte ao setor financeiro, entre outros, de acordo com o China Daily.

As autoridades destacaram ainda o papel de Xangai na economia chinesa, comentando sobre os projetos em andamento para ampliar zonas de livre comércio e apontando que a região já abrange mais de 1,7 mil instituições financeiras.

Contudo, os oficiais evitaram detalhar quais medidas podem ser anunciadas durante o fórum.

Em paralelo, uma reportagem da Bloomberg revelou nesta sexta, citando fontes, que o governo da China planeja um grande pacote de US$ 70 bilhões em investimentos e considera outras alternativas de empréstimos para aliviar impactos de tarifas, mas que ainda não está claro quando a iniciativa pode ser lançada.

Veja também