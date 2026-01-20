A- A+

investigação China aprofunda investigação sobre dona da Temu após troca de socos com reguladores Funcionários partiram para a briga com investigadores de agências do governo. Desde 8 de janeiro, ações já caíram 12%

A China ampliou uma investigação sobre a PDD Holdings Inc., a dona da Temu, depois que funcionários da empresa trocaram socos com reguladores, enviando mais de 100 investigadores de várias agências à sede da companhia em Xangai nas últimas semanas, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma equipe especial de investigação, composta por reguladores de órgãos como a Administração Estatal de Regulação do Mercado (SAMR, na sigla em inglês) e a Administração Estatal de Tributação (STA), realizou extensas inspeções presenciais, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas devido à sensibilidade do tema.

Foco em entregas fraudulentas e tributos

A investigação, desencadeada em parte por brigas físicas no mês passado entre funcionários da PDD e inspetores da SAMR, abrange supostas irregularidades que vão desde entregas fraudulentas até questões tributárias, afirmaram as fontes.

O aumento do escrutínio tem potencial para interromper as atividades da empresa e abalar ainda mais os investidores. As ações da PDD caíram cerca de 4% no pré-mercado em Nova York na terça-feira. O papel já havia recuado por seis pregões consecutivos, acumulando perda superior a 12% desde 8 de janeiro.

“Embora a fraqueza das ações nas últimas duas semanas possa ter refletido parcialmente os incidentes e um possível aprofundamento do escrutínio regulatório, qualquer lançamento formal da investigação ou um anúncio voluntário da empresa reconhecendo a investigação pode desencadear novas vendas do papel”, escreveram analistas do Citigroup, incluindo Alicia Yap, em relatório divulgado na terça-feira.

De azarão a destaque no comércio eletrônico

O escrutínio desacelerou campanhas de marketing antes do Ano Novo Lunar e atrasou projetos em andamento, à medida que os funcionários se preparam para novas inspeções e entrevistas, disseram as fontes. O revés ocorre em um momento difícil para a PDD, que em novembro alertou para uma desaceleração no mercado chinês altamente competitivo, à medida que rivais como Alibaba Group Holding Ltd. e JD.com Inc. intensificam a pressão.

Representantes da PDD, da SAMR e da STA não responderam aos pedidos de comentário.

Em poucos anos, a PDD passou de um azarão apoiado por capital de risco para se tornar uma das principais empresas de comércio eletrônico da China, chegando em determinado momento a superar a Alibaba em valor de mercado. Hoje, é mais conhecida internacionalmente como a controladora da Temu e compete com a Shein nos Estados Unidos e na Europa.

Histórico do Alibaba

O escrutínio da SAMR tem peso especial, especialmente após sua histórica investigação antitruste de 2020 contra a Alibaba, que desencadeou uma repressão em todo o setor. A ascensão da PDD — que se acelerou depois que a Alibaba entrou na mira das autoridades antitruste e agora é impulsionada pela expansão global da Temu — aumenta o risco de atrair atenção regulatória além da China.

Ação contra evasão fiscal

A PDD evitou em grande parte as penalidades mais severas da repressão governamental de anos contra o setor de tecnologia, embora — como muitos de seus pares — tenha se comprometido a fazer contribuições significativas à iniciativa de “prosperidade comum” do presidente Xi Jinping.

Enquanto isso, os reguladores chineses reforçaram a supervisão das plataformas de internet do país. As autoridades fiscais ordenaram no ano passado que gigantes do comércio eletrônico entregassem dados de vendas pela primeira vez, em uma rara ação contra a evasão fiscal. Novas regras anunciadas nas últimas semanas proibiram plataformas de coagir comerciantes a participar de promoções, e os reguladores também abriram uma investigação sobre a Trip.com Group Ltd.

