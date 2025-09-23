A- A+

RELAÇÃO DIPLOMÁTICA República Popular da China: aniversário dos 76 anos de fundação é celebrado no Recife Evento também comemorou relação diplomática entre chineses e brasileiros

A comemoração dos 76 anos de fundação da República Popular da China reuniu centenas de pessoas no Salão Cícero Dias, localizado no Mar Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Na noite desta terça-feira (23), personalidades das esferas empresarial, política e jurídica celebraram a relação diplomática do Brasil com o país asiático, assim como cônsules de outros países na capital.

O diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, e a gerente de Mercado, Tânia Campos, marcaram presença no evento.

José Américo Lopes Góis, Shen Cong, Lan Heping e Tânia Campos durante celebração no Mar Hotel | Foto: Felipe Ribeiro

Reverência

Logo no início da festa, foi reproduzido o Hino da China. Composta em 1935, a letra destaca o espírito de resistência e união do povo chinês diante de ameaças externas. Logo após, foi executado o Hino Nacional Brasileiro.

Durante discurso ao público, a cônsul-geral da China no Recife, Lan Heping, definiu as duas nações como "amigas confiáveis de futuro compartilhado e forças positivas para a promoção da paz".

“As relações China-Brasil se encontram no melhor momento histórico. As duas partes aprofundam continuamente a articulação eficaz entre a Iniciativa do Cinturão e Rota e as estratégias de desenvolvimento do Brasil, expandem ativamente a cooperação prática em diversas áreas e mantêm uma boa cooperação em plataformas multilaterais como a ONU, o G20 e o mecanismo dos Brics”, declarou.

Para José Américo, a relação amistosa entre os dois países é uma realidade. Ele celebrou a importância dessa ligação diplomática.

“O nosso grupo é de comunicação, mas sobretudo industrial. A China representa para todos os negócios do Brasil um oásis. Essa amizade com a China pode ser muito favorável para o Brasil, diante de tanta intranquilidade no mundo e na economia nacionalista", comenta ele. "Eu estou aqui, muito orgulhosamente, representando o empreendedor Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco. Em nome do doutor Eduardo Monteiro, dou um abraço na cônsul e no empresariado chinês que merecem o nosso respeito e consideração”, complementou.

O secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais de Pernambuco, João Salles, transmitiu ao público uma mensagem de Raquel Lyra (PSD). No recado, Salles relembrou o olhar dedicado às relações diplomáticas por parte do estado, a ponto de transformá-las numa secretária.

Jarbas Filho (MDB), Lan Heping e João Salles posam para foto durante evento | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Vamos aprofundar ainda mais nossa cooperação com a China, principalmente considerando que a governadora Raquel Lyra irá liderar uma missão do governo de Pernambuco à China em que terei a honra de participar em outubro, focada especialmente nas áreas de desenvolvimento comercial, incentivo ao empreendedorismo e atração de investimentos, visitando Pequim, Chengdu e Xangai”, destaca.

O deputado estadual Jarbas Filho (MDB), que é presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, vê na relação com a China uma oportunidade palpável para o Brasil. É um bom momento para fortalecer ainda mais as parcerias comerciais, ante os últimos acontecimentos relacionados ao "tarifaço" imposto pelos Estados Unidos.

“Está mais do que na hora de a gente abrir os olhos e estender as mãos para relações com outros países, outros horizontes que possam beneficiar não só Pernambuco, mas o Brasil também. A China é um grande exemplo disso. Ela tem um desafio enorme por ser uma fatia do mundo. É responsável por alimentar quase 2 milhões de pessoas. Eles têm dado exemplos de inovação, investimentos em tecnologia, em equipamentos agrícolas, em agricultura de precisão e manejo de águas. São temas que interessam muito ao nosso estado”, aponta.

Brasil-China

Para a cônsul-geral da China no Recife, Lan Heping, as relações entre os dois países tem avançado para novos patamares e estão integradas com resultados frutíferos na cooperação prática.

“A China tem sido, por 16 anos consecutivos, o maior parceiro comercial do Brasil. Produtos agrícolas brasileiros característicos como carne, café, mel e vinho estão cada vez mais populares no mercado chinês. A cooperação entre os dois países em outras áreas também continua a se aprofundar”, disse Lan Heping à Folha de Pernambuco.

Dados importantes relacionados ao Nordeste

Segundo o mais recente relatório do Conselho Empresarial Brasil-China, desde 2007 o país asiático implementou 58 projetos na região Nordeste do Brasil. Isso significou um investimento total de aproximadamente R$ 13 bilhões, o que representa 15% do investimento total nacional, abrangendo áreas como energia, infraestrutura, logística, tecnologia e mineração.

“O Nordeste do Brasil possui abundantes recursos naturais e grande potencial energético. No âmbito da cooperação entre os dois países, as novas energias sempre desempenharam um papel de liderança, o que está em plena sintonia com o conceito de desenvolvimento verde da China", diz Heping.

No final da entrevista, a cônsul-geral declarou que "a parte chinesa está disposta a trabalhar com o estado de Pernambuco e com todo o Nordeste para, por meio de projetos de cooperação prática, impulsionar a transição energética, fortalecer continuamente a articulação eficaz entre a Iniciativa do Cinturão e Rota e as estratégias de desenvolvimento do Brasil, aprofundar o comércio e os investimentos bilaterais, criar novos pontos de crescimento na cooperação e alcançar um desenvolvimento comum”.

