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RESPOSTA China chama de "infundadas" acusações dos EUA sobre roubo de tecnologia de IA "É uma difamação caluniosa contra as conquistas da indústria chinesa de IA. A China opõe-se de modo veemente a isto", declarou o porta-voz Guo Jiakun

Pequim rebateu nesta sexta-feira (24) as acusações feitas pela Casa Branca de que empresas chinesas estariam envolvidas em esforços em "escala industrial" para roubar tecnologia americana de inteligência artificial (IA).

O secretário de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, Michael Kratsios, publicou as acusações na quinta-feira na rede social X e também advertiu que Washington "adotará medidas para proteger a inovação americana".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta sexta-feira que "as alegações dos Estados Unidos carecem completamente de fundamento", ao ser questionado sobre o tema em uma coletiva de imprensa.

"É uma difamação caluniosa contra as conquistas da indústria chinesa de IA. A China opõe-se de modo veemente a isto", declarou.

"Pedimos à parte americana a respeitar os fatos, abandonar os preconceitos, acabar com a repressão tecnológica contra a China e a fazer mais para facilitar o intercâmbio e a cooperação tecnológica entre os dois países", acrescentou Guo.

A resposta foi proferida poucas horas após a startup chinesa DeepSeek lançar um novo e muito aguardado modelo de IA, com custos "drasticamente reduzidos".

A publicação de Kratsios acusou "entidades estrangeiras, principalmente na China", de "destilação", uma prática comum no desenvolvimento de IA, utilizada com frequência pelas empresas para criar versões mais baratas e menores de seus próprios modelos.

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