A- A+

CHINA China combaterá conteúdos contrários ao casamento nas redes sociais durante o Ano Novo Lunar O governo chinês tenta impulsionar a natalidade para evitar uma crise demográfica à medida que sua população envelhece

O principal órgão regulador de internet na China anunciou, nesta quinta-feira (12), que lançará uma campanha durante as comemorações do Ano Novo Lunar para combater conteúdos nas redes sociais que considere como problemáticos, incluindo publicações que fomentem o medo do casamento ou de ter filhos.

O governo chinês tenta impulsionar a natalidade para evitar uma crise demográfica à medida que sua população envelhece, já que os jovens chineses estão adiando ou desistindo de ter filhos.

A grande reunião familiar para esta festa - a mais importante do calendário chinês e que começa em 17 de fevereiro - implica, para muitas pessoas, um interrogatório sobre sua situação amorosa, suas perspectivas de casamento e de ter filhos. Esta cena é retratada em filmes, livros e artigos e, todos os anos, também em publicações na internet.

A Administração do Ciberespaço da China (CAC) indicou em um comunicado que conteúdos que incitem o antagonismo de gênero, e exagerem o medo do casamento ou a ansiedade em relação ao parto são exemplos de publicações que "incitam maliciosamente emoções negativas" e que devem ser eliminados pelas plataformas de redes sociais.

Esta campanha de um mês de duração tem como objetivo criar um "ambiente festivo, pacífico e positivo na internet para o Ano Novo chinês".

O regulador informou que instará as principais plataformas de redes sociais a criar grupos de trabalho, reforçar suas equipes e aumentar as revisões, especialmente durante os dias festivos.

As plataformas que hospedarem conteúdos considerados como inaceitáveis serão investigadas e sancionadas, acrescentou a autoridade.

O regulador também destacou que combaterá conteúdos em massa gerados por IA que "exagerem os conflitos familiares e os confrontos intergeracionais, como o 'favoritismo parental', os 'conflitos entre sogras e noras' e as 'brigas entre irmãos'", com o único propósito de gerar tráfego.

O governo chinês exige que as redes sociais moderem os conteúdos, e a CAC atua como autoridade máxima na transmissão das normas e na supervisão de sua aplicação.

Veja também