A- A+

pandemia China começará a abrir no domingo (8) fronteira com Hong Kong O Escritório da China para Assuntos de Hong Kong e Macau informou que as viagens serão retomadas "gradual e ordenadamente"

O governo chinês começará a normalizar as viagens de e para Hong Kong no domingo (8), revertendo as duras restrições sanitárias que mantiveram a fronteira fechada por quase três anos — anunciou Pequim nesta quinta-feira (5).

O Escritório da China para Assuntos de Hong Kong e Macau informou que as viagens serão retomadas "gradual e ordenadamente" a partir de domingo, mesmo dia em que Pequim suspende a exigência de quarentena para as chegadas do exterior.

Quem desembarcar no continente procedente de Hong Kong deverá apresentar um teste de PCR negativo, uma exigência criticada por Pequim quando aplicada por outros países aos viajantes que partem da China.

Nove das 12 passagens de fronteira de Hong Kong com a China ficaram fechadas desde a explosão da pandemia da Covid-19 no início de 2020.

Desde então, Hong Kong e China mantiveram políticas rígidas de "covid zero", incluindo restrições de viagens e quarentenas obrigatórias que praticamente eliminaram visitantes estrangeiros.

Essas políticas mantiveram as famílias separadas e fizeram as viagens de turismo e de negócios despencarem no território, atingindo duramente Hong Kong, que terminou 2022 em uma profunda recessão.

Em dezembro passado, a China reverteu sua estratégia de "covid zero", o que significou a suspensão das medidas que abalaram a economia e geraram protestos em grande parte do país.

As autoridades de imigração começarão a emitir vistos para chineses que viajarem para Hong Kong "em conformidade com a situação epidêmica e com a capacidade dos serviços nos dois locais", disse o anúncio.

Não se esclareceu quantos pontos de fronteira serão abertos, ou se haverá uma cota diária para travessias. A imprensa de Hong Kong informou que a primeira fase da abertura da fronteira terá uma cota entre 50.000 e 100 mil travessias.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Olinda celebra Dia de Reis com cortejo e a tradicional Queima da Lapinha