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INTERNACIONAL China condena funcionário público à morte por espionagem Homem, de sobrenome Ma, foi recrutado por um serviço de inteligência estrangeiro quando trabalhava no exterior

Um tribunal chinês condenou à morte um funcionário público pela acusação de espionagem para outro país e vazamento de informações secretas em troca de dinheiro, informou a imprensa estatal.

O homem, de sobrenome Ma, foi recrutado por um serviço de inteligência estrangeiro quando trabalhava no exterior, segundo um relatório publicado na segunda-feira em uma conta online administrada pela Gold Wall Press, uma editora vinculada à Administração Nacional de Proteção de Segredos de Estado da China.

O recrutador, identificado apenas como "Kailin", se reunia com Ma com frequência, inicialmente sob o pretexto de aprender chinês.

"Kailin foi desviando gradualmente a abordagem de suas conversas para temas politicamente delicados", investigando detalhes operacionais e de funcionários da China em outro país, afirma o relatório, sem especificar uma nação.

"Ma revelou uma grande quantidade de informações sensíveis relacionadas às instituições da China" neste país não identificado, acrescenta o documento.

Depois, Kailin apresentou Ma a um colega, que ameaçou denunciá-lo às autoridades chinesas por ter vazado informações caso ele se recusasse a cooperar.

Ma aceitou trabalhar para a rede de inteligência estrangeira e assinou um acordo de cooperação que incluía cláusulas de "confidencialidade" e "lealdade".

Em troca, recebeu pagamentos mensais e "um computador portátil para enviar e receber informações de inteligência", segundo o relatório.

Ma retornou à China após concluir a missão no exterior e "embarcou em uma carreira de espionagem de longo prazo".

"Ele foi detido" e um tribunal determinou que ele havia recebido mais de um milhão de yuans (150.000 dólares, 889.000 reais) em troca de 35 itens de informação, alguns deles considerados "ultrassecretos", de acordo com o relatório.

O documento não especifica quando nem onde Ma foi condenado, nem se ele já foi executado.

Os tribunais chineses raramente divulgam informações sobre casos de segurança de Estado.

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