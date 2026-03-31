Guerra no Oriente Médio
China confirma passagem de três navios pelo Estreito de Ormuz e volta a pedir fim da guerra
"País apela pelo fim imediato das hostilidades para a restauração da paz e da estabilidade no Golfo"
O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que, após coordenação com as partes relevantes, três navios chineses transitaram recentemente pelo Estreito de Ormuz, em meio ao conflito iniciado por EUA e Israel contra o Irã, que resultou no fechamento da rota.
Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 31, a porta-voz Mao Ning ressaltou que o estreito e as águas adjacentes constituem uma importante rota para o comércio internacional de bens e energia e agradeceu a assistência prestada pelas partes envolvidas.
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"A China apela ao fim imediato das hostilidades para a restauração da paz e da estabilidade no Golfo", disse a porta-voz.