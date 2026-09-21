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Internacional

China confirma visita do presidente Xi aos Estados Unidos esta semana

Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026

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O Presidente chinês, Xi JinpingO Presidente chinês, Xi Jinping - Foto: Jessica Lee/POOL/AFP

O presidente da China, Xi Jinping, fará uma visita aos Estados Unidos de quarta (23) a sexta-feira (25) desta semana e terá reuniões com  com o presidente Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (21) o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.

"Por convite do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro", afirma um comunicado.

Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026, depois da visita de Trump a Pequim em maio, e o terceiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que Pequim "trabalhará com os Estados Unidos para enriquecer o conteúdo da relação de estabilidade estratégica construtiva entre China e Estados Unidos, reforçar o diálogo e a cooperação e administrar de maneira adequada as diferenças".

Os dois países têm várias divergências nas árass de comércio e tarifas, inteligência artificial, as guerras no Irã e na Ucrânia e o status de Taiwan.

Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio.

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