CONSTRUÇÃO China constrói centro de comando militar maior do que o Pentágono, diz Financial Times Especialistas militares acreditam que grandes buracos no local abrigarão bunkers blindados para proteger líderes militares chineses durante qualquer conflito

A China está construindo um complexo militar no oeste de Pequim que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, será pelo menos 10 vezes maior que o Pentágono, tornando-se o maior do mundo. O local servirá como "um centro de comando em tempos de guerra". As informações são de reportagem do Financial Times.

Imagens de satélite obtidas pelo jornal (que estão sendo analisadas pela inteligência dos EUA) mostram um terreno de construção de cerca de 6,07 km², 30 km a sudoeste de Pequim. Com base nas imagens, a construção começou em meados de 2024.

Especialistas militares acreditam que grandes buracos no local abrigarão bunkers blindados para proteger líderes militares chineses durante qualquer conflito, o que inclui, potencialmente, uma guerra nuclear, aponta o jornal britânico.

"Se confirmado, esse novo bunker de comando subterrâneo avançado para a liderança militar (...) sinaliza a intenção de Pequim de construir não apenas uma força convencional de classe mundial, mas também uma capacidade avançada de combate nuclear", disse Dennis Wilder, ex-chefe da análise sobre a China na CIA.

Segundo a reportagem, a construção acontece enquanto o Exército de Libertação Popular (PLA) desenvolve novas armas e projetos em preparação para o centenário da força em 2027. A inteligência dos EUA afirmou também que o presidente Xi Jinping também ordenou que o PLA tenha a capacidade de atacar Taiwan até lá.



