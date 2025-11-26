Consulado da China no Recife ressalta importância da relação do país com o Nordeste do Brasil

A- A+

Disposta a fortalecer a cooperação prática com o Brasil em diversas áreas econômicas e ambientais, a China vê o Nordeste brasileiro com papel de destaque na transição energética. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (26), no Consulado-Geral da República Popular da China no Recife, a Cônsul-Geral do país asiático na capital pernambucana, Lan Heping, frisou a importância da região no chamado “desenvolvimento verde”.



De acordo com o relatório mais recente da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, desde 2007 a China já realizou 58 projetos no Nordeste, com investimentos de aproximadamente R$ 13 bilhões, o que corresponde a 15% do total no Brasil. Esses projetos abrangem setores como energia, infraestrutura, logística, tecnologia e mineração.



Protagonismo



“O Nordeste brasileiro possui abundantes recursos naturais e grande potencial energético. Na cooperação entre os dois países, as energias renováveis sempre desempenharam papel de destaque, em plena sintonia com o conceito chinês de desenvolvimento verde", iniciou.



"A China está disposta a trabalhar com Pernambuco e toda a região Nordeste para, por meio de projetos de cooperação prática, promover a transição energética, fortalecer a articulação entre a Iniciativa ‘Cinturão e Rota’ e as estratégias de desenvolvimento do Brasil, aprofundar o comércio e os investimentos bilaterais, criar novos pontos de crescimento e promover o desenvolvimento conjunto”, completou a Cônsul.



Lan Heping também ressaltou a participação tanto da China quanto do Brasil nos debates da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), realizada neste mês, em Belém, no Pará.



Na ocasião, o enviado especial do presidente Xi Jinping, Ding Xuexiang, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da China, elogiou a contribuição do Brasil, enquanto país anfitrião e presidente da conferência, para o avanço ativo da governança climática global.



"Este ano marca o décimo aniversário do Acordo de Paris, momento em que a governança climática global entra numa fase crucial. A China já obteve resultados significativos na implementação de sua Contribuição Nacionalmente Determinada para 2030", apontou.



"Em setembro, o presidente Xi Jinping anunciou ao mundo a nova rodada de metas chinesas de contribuição nacional, segundo as quais, até 2035, as emissões líquidas de gases de efeito estufa de toda economia chinesa serão reduzidas em 7% a 10% em relação ao pico. A meta cobre todos os setores e todos os gases de efeito estufa, e pela primeira vez estabelece um objetivo absoluto de redução, demonstrando a firme determinação e o máximo esforço da China", declarou.





Relação



No mês passado, foi realizada, em Pequim, a 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China e a aprovação das Propostas do 15º Plano Quinquenal. Evento que a Cônsul ressaltou como fundamental para promover o futuro do país e das relações com outras nações, incluindo o Brasil.



"A cooperação sino-brasileira tornou-se um modelo de parceria entre grandes países em desenvolvimento, destacando-se cada vez mais pelo seu caráter estratégico, abrangente e de longo prazo. As propostas do 15º Plano Quinquenal trarão ainda mais oportunidades para aprofundar a cooperação prática entre os dois países. A China está disposta a apoiar firmemente os interesses centrais e as principais preocupações de ambas as partes, com mais resultados emblemáticos e de efeito demonstrativo, implementando a Iniciativa de Desenvolvimento Global e trazendo mais benefícios aos povos dos dois países e do mundo", finalizou.

Veja também