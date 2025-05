A- A+

LAÇOS COMERCIAIS China convida empresas do México a expandir oferta no mercado chinês e promete investimentos Segundo o comunicado, Wang afirmou que a China "coloca as relações com o México em posição importante da diplomacia com a América Latina"

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se reuniu com o chanceler do México, Juan Ramón de la Fuente, em Pequim, para aprofundar os laços bilaterais e defender o fortalecimento do multilateralismo. O encontro foi divulgado em nota oficial do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta quarta-feira, 14.

A China afirmou estar disposta a "reforçar a coordenação multilateral com o México, defender interesses legítimos, resistir a ações unilaterais e promover a globalização econômica inclusiva".

Ainda segundo o comunicado, Wang afirmou que a China "coloca as relações com o México em posição importante da diplomacia com a América Latina" e expressou disposição para "compartilhar a experiência da modernização à chinesa" com o país.

O comunicado ressalta que a China "receberá de braços abertos mais produtos mexicanos de qualidade" e incentivará empresas chinesas a investir no México, esperando um "ambiente de negócios amigável e estável".

Segundo Yi, China e México compartilham "histórias semelhantes" e têm "a mesma busca pelo desenvolvimento". Ele destacou que os dois países são "membros influentes do Sul Global" e que a China "apoia consistentemente o processo de integração latino-americana".

O chanceler mexicano, por sua vez, celebrou os dez anos do Fórum China-CELAC e disse acreditar que a próxima década será ainda mais produtiva. "México e China compartilham valores semelhantes e respeito mútuo", disse, acrescentando que seu país quer "reforçar a conectividade, a cooperação em ciência e tecnologia, agricultura, turismo e voos diretos" com o país asiático.

Veja também