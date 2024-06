China critica EUA por vender armas a Taiwan

A- A+

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning afirmou nesta segunda, 24, durante entrevista coletiva, que a venda de armas dos Estados Unidos para "a região da China de Taiwan viola seriamente o princípio de uma China", bem como comunicações bilaterais.

Segundo a funcionária, a medida americana "mina a soberania e a integridade territorial da China", por isso Pequim adotou medidas contra entidades relevantes e executivos graduados envolvidos nessas vendas.



A porta-voz afirmou que "a questão de Taiwan está no núcleo dos principais interesses da China".

Ela disse que nenhum país, organização ou indivíduo "deve subestimar a forte determinação" chinesa em relação à ilha, bem como "o desejo e a capacidade do governo chinês e seu povo de defender nossa soberania e integridade territorial".



Em outro momento, a porta-voz da chancelaria criticou as Filipinas pela "intrusão ilegal" de embarcações em águas consideradas da própria China, e acrescentou que o país trabalha para "manter a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China".

