China critica tarifas e 'protecionismo' dos EUA e defende multilateralismo em reunião do G20

A- A+

A China voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, classificadas pelo país asiático como "medidas protecionistas", e reforçou a importância de preservar o sistema multilateral de comércio. Em nota, o Ministério do Comércio chinês afirmou que as "tarifas de reciprocidade" adotadas por Washington representam uma prática que "prejudica seriamente o sistema internacional de comércio, desorganiza as cadeias globais de produção e fornecimento e causa impactos prolongados na economia mundial".

Em comunicado divulgado após a segunda reunião do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento do G20, realizada na África do Sul, a China afirmou que a política comercial dos EUA se baseia em "unilateralismo, protecionismo e coerção econômica", além de "privar os países do Sul Global do seu direito ao desenvolvimento".

Pequim destacou que o G20, por ser o principal fórum de cooperação econômica internacional, precisa enfrentar os desafios da governança global e fortalecer a solidariedade entre seus membros. "É essencial manter o compromisso com a globalização, evitar medidas restritivas ao comércio, rejeitar o protecionismo e defender conjuntamente um sistema multilateral baseado em regras", afirmou o Ministério.

Além das tensões comerciais, o grupo também discutiu temas como bens públicos globais, financiamento para o desenvolvimento, fluxos financeiros ilícitos e proteção social. As negociações sobre os documentos finais já começaram, preparando o terreno para a reunião ministerial de julho.

Veja também