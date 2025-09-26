Sex, 26 de Setembro

EXPORTAÇÃO

China decide exigir licenças de exportação para veículos elétricos a partir de 2026

A medida alinha o setor com outros tipos de carros e motocicletas, que também exigem autorizações

Foto: Divulgação/Suape

O Ministério do Comércio da China informou nesta sexta-feira, 26, que o governo exigirá licenças de exportação para veículos totalmente elétricos a partir de 1º de janeiro de 2026.

As licenças são projetadas para promover o "desenvolvimento saudável" da indústria de carros elétricos, disse o ministério em comunicado.

A medida alinha o setor com outros tipos de carros e motocicletas, que também exigem autorizações.

As condições para as empresas que solicitam qualificações de exportação, métodos de gestão, procedimentos de aplicação e emissão de licenças serão implementadas de acordo com um documento de 2012.

