EXPORTAÇÃO China decide exigir licenças de exportação para veículos elétricos a partir de 2026 A medida alinha o setor com outros tipos de carros e motocicletas, que também exigem autorizações

O Ministério do Comércio da China informou nesta sexta-feira, 26, que o governo exigirá licenças de exportação para veículos totalmente elétricos a partir de 1º de janeiro de 2026.

As licenças são projetadas para promover o "desenvolvimento saudável" da indústria de carros elétricos, disse o ministério em comunicado.

A medida alinha o setor com outros tipos de carros e motocicletas, que também exigem autorizações.

As condições para as empresas que solicitam qualificações de exportação, métodos de gestão, procedimentos de aplicação e emissão de licenças serão implementadas de acordo com um documento de 2012.





