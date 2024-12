A- A+

AMEAÇAS China defende soberania do Panamá sobre canal à luz de ameaças de Trump de retomada de controle "A China sempre apoiou o povo do Panamá em sua justa causa pela soberania sobre o canal", disse a porta-voz

A China defendeu a soberania dos panamenhos sobre o canal do Panamá, considerando que a hidrovia internacional deve se manter permanentemente neutra, de acordo com declarações da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, nesta segunda-feira.

"O Canal do Panamá é uma grande criação do povo do Panamá. É uma hidrovia dourada para conectividade entre países. A China sempre apoiou o povo do Panamá em sua justa causa pela soberania sobre o canal", disse a porta-voz.

"Acreditamos que o Canal continuará a fazer novas contribuições para facilitar a integração e as trocas entre pessoas de diferentes países e melhorar o bem-estar da humanidade", observou.

Os comentários foram feitos após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar e classificar como "ridículas " as tarifas cobradas pelo Panamá para o uso do canal, que permite aos navios atravessarem entre os oceanos Pacífico e Atlântico.

Ele disse que o canal, considerado estratégico para o comércio e a segurança nacional dos EUA, não deveria beneficiar outros países, mencionando indiretamente a China.

