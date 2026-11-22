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críticas China denuncia medida dos EUA contra seus gigantes das telecomunicações Entre as companhias afetadas estão as três maiores operadoras de telecomunicações da China: China Unicom, China Telecom e China Mobile, todas controladas pelo Estado chinês

O Ministério do Comércio da China criticou neste domingo (22) uma medida recentemente adotada por Washington para restringir o acesso direto das grandes empresas chinesas de telecomunicações a números telefônicos dos Estados Unidos.

A determinação, aprovada na última quinta-feira pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC), busca limitar o acesso a números telefônicos americanos por empresas que, segundo o órgão regulador, estariam envolvidas em campanhas ilegais de chamadas automatizadas.

Entre as companhias afetadas estão as três maiores operadoras de telecomunicações da China: China Unicom, China Telecom e China Mobile, todas controladas pelo Estado chinês.

“Sem qualquer base factual, a FCC viola os princípios da não discriminação e da concorrência leal para difamar e reprimir maliciosamente as empresas chinesas de telecomunicações”, declarou o Ministério do Comércio em comunicado.

Segundo Pequim, as recentes decisões da FCC contradizem “o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado”.

O governo chinês também sustentou que as medidas “prejudicam a estabilidade das relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos”, instou Washington a revogá-las e advertiu que poderá adotar “as medidas necessárias” em resposta.

As críticas de Pequim surgem após o presidente Xi Jinping receber nesta semana seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma cúpula regional realizada em Shenzhen, ocasião em que o líder chinês destacou a melhora e a estabilidade dos vínculos bilaterais.

A FCC justificou a decisão afirmando que a “proliferação de entidades geradoras de chamadas”, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, representa “novos desafios” para proteger as redes telefônicas do país contra chamadas automatizadas ilegais.

O regulador americano já havia incluído anteriormente em listas de restrição equipamentos de telecomunicações fabricados pela gigante tecnológica chinesa Huawei e por outras empresas do país, citando razões de segurança nacional.

Em outubro, a FCC decidiu ainda proibir, a partir de dezembro de 2028, que laboratórios chineses certifiquem dispositivos eletrônicos destinados ao mercado americano, por considerar que esses testes constituem uma “via crítica” de acesso às redes de comunicação dos Estados Unidos.

A agência informou que abriu uma investigação sobre esses laboratórios após descobrir, em 2024, que a Huawei operava um centro de testes autorizado pela própria FCC.

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