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Ásia China derruba Chen Jining, membro do Politburo em Xangai, antes visto como um possível líder Comunicado não forneceu detalhes sobre as supostas irregularidades de Chen, embora o Partido costume utilizar esse tipo de formulação para descrever casos de corrupção

O presidente da China, Xi Jinping, afastou um quarto membro do Politburo - o órgão dirigente do Partido Comunista - em menos de dois anos. A medida derrubou Chen Jining, uma figura de destaque, outrora vista como um possível sucessor, no momento em que Xi intensifica uma ofensiva disciplinar que atingiu amplos setores da elite política.

Chen Jining, secretário do Partido em Xangai, está sob investigação por suspeita de violações graves da disciplina partidária e das leis estatais, segundo um breve comunicado divulgado pelo principal órgão de controle interno do Partido.

O comunicado não forneceu detalhes sobre as supostas irregularidades de Chen, embora o Partido costume utilizar esse tipo de formulação para descrever casos de corrupção. Chen, de 62 anos, não foi encontrado para comentar o assunto.

Desde o ano passado, a China já havia afastado outros três membros do Politburo - incluindo dois generais de alto escalão e um ex-líder regional -, no que já constitui o maior expurgo nesse nível desde 1976. A investigação contra Chen - um acadêmico de renome que se tornou político - deixa o Politburo com 21 membros ativos, ante os 24 que iniciaram o atual mandato em 2022.

Esses expurgos abrem caminho para que Xi reestruture a elite dirigente chinesa, enquanto o Partido se prepara para um congresso - realizado a cada cinco anos - previsto para o outono de 2027. Na ocasião, espera-se que Xi garanta seu quarto mandato de cinco anos como líder do Partido e estabeleça uma nova equipe de liderança. Fonte: Dow Jones Newswires.

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