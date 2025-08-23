A- A+

DESABAMENTO China: desabamento de ponte mata pelo menos 12 operários na província de Qinghai Dezesseis trabalhadores estavam na estrutura quando um cabo de aço rompeu por volta das 3h da sexta-feira

O colapso de uma ponte ferroviária em construção sobre o rio Amarelo, na província de Qinghai, no noroeste da China, matou pelo menos 12 trabalhadores e deixou outros quatro desaparecidos, segundo relatos da mídia estatal.

Dezesseis trabalhadores estavam na estrutura quando um cabo de aço rompeu por volta das 3h da sexta-feira, durante uma operação de tensionamento, informou a Xinhua. Barcos, um helicóptero e robôs estavam sendo usados nas buscas pelos desaparecidos.

A ponte tem 1,6 quilômetros de comprimento e está a 55 metros acima da superfície do rio.

Veja também