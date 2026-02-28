A- A+

Tensão China diz estar preocupada com ataques dos EUA contra o Irã e pede cessão da ofensiva militar Pequim pediu uma cessão imediata das operações militares para prevenir uma escalada das tensões e a retomada de diálogos e negociações diplomáticas para "manter a paz e estabilidade no Oriente Médio"

A China afirmou estar "amplamente preocupada" com os ataques militares realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, em breve comentário divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores em seu site. "A soberania nacional, a segurança e a integridade territorial do Irã deveriam ser respeitados", disse.

Pequim pediu uma cessão imediata das operações militares para prevenir uma escalada das tensões e a retomada de diálogos e negociações diplomáticas para "manter a paz e estabilidade no Oriente Médio".

A ofensiva americana-israelense neste sábado atingiu vários alvos em todo o território do Irã, mirando inclusive escritórios do Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Relatos circulando na mídia internacional sugerem que autoridades de alta patente de defesa do Irã morreram o ataque.

A nota chinesa não menciona o contra-ataque realizado pelo Irã contra bases militares dos Estados Unidos em outros países do Oriente Médio. A ofensiva foi direcionada aos Emirados Árabes Unidos, Catar, Síria, Kuwait, entre outros, deixando feridos e, em alguns casos, confirmações iniciais de mortes, incluindo de civis.

A troca de ataques entre EUA e Irã fechou aeroportos e cancelou voos em várias regiões do Golfo Pérsico.



Veja também