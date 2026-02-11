Qua, 11 de Fevereiro

Crise

China diz que ajudará Cuba contra grave escassez de combustível

Cuba lida com escassez de combustíveis, às ações dos EUA que bloquearam os carregamentos da Venezuela

Crise de combustível complica a rotina de CubaCrise de combustível complica a rotina de Cuba - Foto: Yamil Lage / AFP

A China manifestou oposição à interferência estrangeira em Cuba e reiterou seu apoio ao país da América Central, em meio ao bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos.

"Gostaria de reiterar que a China apoia firmemente a soberania e segurança de Cuba, opondo-se à interferência estrangeira e às ações ou atos desumanos que impeçam os cubanos de seus direitos de sobrevivência e desenvolvimento", disse o porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China Lin Jian na terça-feira.

Pequim atribuiu a situação em Cuba, que lida com escassez de combustíveis, às ações dos EUA que bloquearam os carregamentos da Venezuela.

