Crise China diz que ajudará Cuba contra grave escassez de combustível Cuba lida com escassez de combustíveis, às ações dos EUA que bloquearam os carregamentos da Venezuela

A China manifestou oposição à interferência estrangeira em Cuba e reiterou seu apoio ao país da América Central, em meio ao bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos.

"Gostaria de reiterar que a China apoia firmemente a soberania e segurança de Cuba, opondo-se à interferência estrangeira e às ações ou atos desumanos que impeçam os cubanos de seus direitos de sobrevivência e desenvolvimento", disse o porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China Lin Jian na terça-feira.

Pequim atribuiu a situação em Cuba, que lida com escassez de combustíveis, às ações dos EUA que bloquearam os carregamentos da Venezuela.

