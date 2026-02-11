Crise
China diz que ajudará Cuba contra grave escassez de combustível
Cuba lida com escassez de combustíveis, às ações dos EUA que bloquearam os carregamentos da Venezuela
A China manifestou oposição à interferência estrangeira em Cuba e reiterou seu apoio ao país da América Central, em meio ao bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos.
"Gostaria de reiterar que a China apoia firmemente a soberania e segurança de Cuba, opondo-se à interferência estrangeira e às ações ou atos desumanos que impeçam os cubanos de seus direitos de sobrevivência e desenvolvimento", disse o porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China Lin Jian na terça-feira.
Pequim atribuiu a situação em Cuba, que lida com escassez de combustíveis, às ações dos EUA que bloquearam os carregamentos da Venezuela.