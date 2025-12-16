Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tensão

China diz que Japão tenta "confundir a opinião pública" ao tratar de Taiwan

A posição foi apresentada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês

Reportar Erro
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo JiakunO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun - Foto: Divulgação/Ministério de Relações Exteriores da China

A China afirmou nesta terça-feira, 16, que se opõe firmemente a tentativas do Japão de "confundir a opinião pública e se esquivar", ao comentar declarações recentes de autoridades japonesas sobre Taiwan. A posição foi apresentada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, em resposta a uma pergunta de repórter.

Guo afirmou que o ministro das Relações Exteriores do Japão reconheceu que Tóquio "compreende plenamente e respeita a posição" do governo da China, mas deixou de reafirmar pontos que Pequim considera centrais. Entre eles, o reconhecimento de que o governo chinês é "o único governo legal da China" e de que "Taiwan é parte inseparável do território da China".

Leia também

• EUA e Japão realizam exercícios conjuntos de voo enquanto China intensifica atividade militar

• China promete reforçar demanda interna em reunião-chave sobre economia

• Presidente de Taiwan propõe aumento dos gastos com Defesa diante da ameaça da China

O porta-voz lembrou ainda que o chanceler Wang Yi declarou recentemente que o status de Taiwan está "travado por sete camadas", referência a uma sequência de documentos e fatos históricos que, segundo o governo chinês, consolidam a soberania de Pequim sobre a ilha.

O representante chinês destacou também que 2025 marca os 80 anos da vitória chinesa na guerra contra o Japão, afirmando que o país vizinho "carrega responsabilidades históricas" sobre o tema Reiterou que "Taiwan é parte inseparável do território da China" e que a forma de resolver a questão é "inteiramente assunto da China".
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter