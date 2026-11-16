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CHINA, EUA E RÚSSIA China diz que Xi, Trump e Putin falarão sobre a "paz mundial" em reunião trilateral Reunião trilateral está prevista para quinta-feira (19), à margem da cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade do sul da China

A China anunciou nesta segunda-feira (16) que o presidente Xi Jinping e seus homólogos americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, falarão sobre a "paz mundial" durante seu primeiro encontro trilateral, que acontecerá nesta semana à margem da cúpula da APEC em Shenzhen.

Os três líderes terão "trocas de opiniões profundas sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências, o que terá uma importância histórica", declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, durante uma entrevista coletiva.

A reunião trilateral está prevista para quinta-feira (19), à margem da cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade do sul da China.

O Kremlin e a Casa Branca já haviam confirmado o encontro entre os três mandatários.

Trump quer falar sobre a redução dos arsenais nucleares e também pretende abordar a guerra contra o Irã, mas não se espera que discuta a guerra da Rússia na Ucrânia, segundo fontes do governo americano.

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, declarou que Xi demonstrou recentemente "irritação" quando surgiu a possibilidade de que as conversas trilaterais abordassem a questão da Ucrânia.

"Ele afirmou explicitamente que se trata de um conflito europeu, no qual os europeus também devem estar presentes à mesa", declarou Steinmeier à emissora ARD.

Em relação ao desarmamento nuclear, a China insiste há muito tempo para que Estados Unidos e Rússia reduzam primeiro seus próprios e vastos armamentos nucleares antes de aceitar negociações sobre seu próprio arsenal.

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