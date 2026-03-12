Qui, 12 de Março

quinta12/03/2026
Diplomacia

China e Cuba reafirmam laços em meio a tensões com EUA e disputa por influência nas Américas

o Ministério das Relações Exteriores da China informou que o ministro Wang Yi conversou por telefone com seu homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez Segundo Pequim

Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que é também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, V5kCHSMinistro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que é também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, V5kCHS - Foto: Xinhua/Wang Xi

China e Cuba reafirmaram o compromisso de aprofundar as relações bilaterais em meio a um ambiente internacional marcado por tensões crescentes com os Estados Unidos e disputas de influência nas Américas.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (12) o Ministério das Relações Exteriores da China informou que o ministro Wang Yi conversou por telefone com seu homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez Segundo Pequim, os dois também integram o Birô Político dos partidos comunistas de seus países.

Durante a conversa, Rodríguez apresentou sua avaliação da situação atual e agradeceu à China pelo apoio dado a Cuba. As duas partes concordaram em continuar promovendo o desenvolvimento das relações bilaterais.

O contato ocorre em um momento de aumento das tensões geopolíticas envolvendo Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem defendido uma estratégia mais assertiva no hemisfério ocidental, com foco em segurança regional e na contenção da influência chinesa na América Latina

Nos últimos dias, Trump também afirmou que seu governo pretende voltar a concentrar atenção em Cuba após o conflito com o Irã e sugeriu que mudanças significativas podem ocorrer na relação entre Washington e Havana. Nesse contexto, Pequim tem reiterado que sua cooperação com países da região não é dirigida contra terceiros, embora sustente que tampouco deve sofrer interferência externa.

