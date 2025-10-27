Seg, 27 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TARIFAÇO

China e EUA chegam a um ''consenso'' para resolver disputas comerciais

Negociadores das duas potências buscam concluir os detalhes de um acordo sobre tarifas e outras questões comerciais espinhosas

Reportar Erro
Presidente da China, Xi Jiping e Donald Trump, presidente dos Estados UnidosPresidente da China, Xi Jiping e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Noel Celis / AFP e AFP

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou, nesta segunda-feira (27), que foi alcançado um "consenso" com os Estados Unidos para resolver as disputas comerciais, reportou a imprensa estatal de Pequim.

"Por meio dos diálogos econômicos e comerciais de Kuala Lumpur (na Malásia), ambas as partes (...) chegaram a uma base de consenso sobre soluções recíprocas para os problemas econômicos e comerciais atuais", afirmou Wang ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, de acordo com um resumo da conversa telefônica entre os dois, publicado pela rede estatal CCTV.

Leia também

• China destaca "mundo multipolar" antes de diálogo Trump-Xi Jinping

• Índia e China retomam voos comerciais diretos

Negociadores das duas potências buscam concluir os detalhes de um acordo sobre tarifas e outras questões comerciais espinhosas antes da reunião prevista para a próxima quinta-feira entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter