China e EUA devem escolher entre "cooperação ou conflito", diz Pequim a Blinken

A China e os Estados Unidos devem escolher entre "cooperação ou conflito", disse o principal diplomata do Partido Comunista Chinês e chefe do escritório de Relações Exteriores, Wang Yi, em reunião com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. A informação é da televisão estatal chinesa CCTV.

"É necessário escolher entre diálogo e confronto, cooperação ou conflito", disse Wang a Blinken, segundo veiculou a CCTV.

Taiwan

Sobre o conflito a respeito de Taiwan, a China não fará nenhuma concessão, disse Wang Yi.

"Nesse assunto, a China não tem espaço para se comprometer ou ceder", disse Wang a Blinken. "Os Estados Unidos devem realmente aderir ao princípio de Uma Só China, confirmado nos três comunicados conjuntos EUA-China, respeitar a soberania e a integridade territorial da China e se opor claramente à 'independência de Taiwan'", disse o diplomata.





