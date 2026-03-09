A- A+

CHINA China e EUA devem manter respeito mútuo e linha limite de coexistência pacífica, diz chanceler Ao tratarem-se com sinceridade e boa fé, os dois lados serão capazes de produzir resultados satisfatórios, completa ele

A China e os Estados Unidos devem se comprometer com o espírito de respeito mútuo, manter a linha limite de coexistência pacífica e se esforçar pela perspectiva de cooperação ganha-ganha, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesse domingo.

Wang fez as declarações em uma coletiva de imprensa à margem da sessão em andamento da legislatura nacional.

"Este ano é realmente um 'grande ano' para as relações entre a China e os EUA", disse Wang. "A agenda de intercâmbios de alto nível já está sobre a mesa. O que os dois lados precisam fazer agora é criar um ambiente adequado, gerenciar as diferenças que existem e remover perturbações desnecessárias."

Ao tratarem-se com sinceridade e boa fé, os dois lados serão capazes de produzir resultados satisfatórios para ambos os povos e alcançar um consenso que será bem-vindo por todo o mundo, disse ele.

"O ano de 2026 pode ser um ano marcante para o desenvolvimento sólido, estável e sustentável das relações China-EUA", acrescentou Wang.

Veja também