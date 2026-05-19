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Internacional China e EUA deveriam promover a governança da IA, afirma Pequim Como grandes potências no setor, os dois países também deveriam colaborar "para garantir que a IA sirva melhor ao progresso da civilização humana e ao bem-estar comum da comunidade internacional", acrescentou o Ministro das Relações Exteriores, Guo Jiakun

China e Estados Unidos “devem trabalhar juntos para promover o desenvolvimento e a governança da IA”, declarou nesta terça-feira (19) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva.

Guo explicou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, abordaram na semana passada, durante a reunião de cúpula em Pequim, a cooperação no setor de inteligência artificial, apesar da intensa rivalidade entre os dois países por esta tecnologia em rápida evolução.

“Os dois chefes de Estado tiveram conversas construtivas sobre questões relacionadas com a IA e concordaram em iniciar um diálogo intergovernamental sobre inteligência artificial”, afirmou Guo, confirmando as declarações do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

Como grandes potências no setor, os dois países também deveriam colaborar “para garantir que a IA sirva melhor ao progresso da civilização humana e ao bem-estar comum da comunidade internacional”, acrescentou Guo.

Antes da reunião entre Xi e Trump, os analistas apontaram que os temas relacionados às armas autônomas, à cibersegurança e à ameaça de novas armas biológicas concebidas com IA eram questões compartilhadas.

Em 2024, Xi se especializou com o antecessor de Trump, Joe Biden, que os seres humanos deveriam seguir o controle da decisão de lançamento de armas nucleares.

Porém, como a China está determinada a reduzir a vantagem dos Estados Unidos neste setor estratégico, até o momento a cooperação é reduzida.

A Casa Branca acusou recentemente entidades chinesas de tentativa de roubo de tecnologia americana na "escala industrial", enquanto Pequim bloqueou a aquisição, por parte da gigante da tecnologia Meta, de uma ferramenta de agentes de IA fundada na China.

A ameaça de que a IA representa para a cibersegurança foi evidenciada com o Mythos, um novo e poderoso modelo que a startup americana Anthropic não se tornou pública para evitar sua exploração por hackers.

Bessent declarou na semana passada que Washington e Pequim vão estabelecer um "protocolo" sobre o caminho a seguir na área de IA, em particular "para garantir que os atores não estatais não possam assumir o controle destes modelos".

“As duas superpotências mundiais da IA vão começar a conversar”, disse Bessent.

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