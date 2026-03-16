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Política Global China e EUA mantêm comunicação sobre visita de Trump, afirma Pequim Governo americano informou que Trump visitaria a China de 31 de março a 2 de abril

China e Estados Unidos "mantêm a comunicação" sobre a próxima visita de Donald Trump a Pequim, afirmaram nesta segunda-feira (16) o Ministério das Relações Exteriores chinês, depois que o presidente americano anunciou que poderia adiar a viagem.

“China e Estados Unidos mantêm a comunicação a respeito da visita do presidente Trump à China”, declarou o porta-voz da diplomacia, Lin Jian, sem abordar as recentes pressões de Trump sobre Pequim e países da Otan para que ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã.

O governo dos Estados Unidos informou que Trump visitaria a China de 31 de março a 2 de abril para se reunir com seu homólogo Xi Jinping, embora Pequim não tenha confirmado os dados.

O presidente americano incluiu a China numa lista de países que, segundo os seus critérios, deverão enviar forças para obrigar o Irão a reabrir o tráfego pelo Estreito de Ormuz, por onde, num período normal, passa 20% da produção mundial de petróleo.

“Acho que a China também deveria ajudar, pois importa 90% do seu petróleo pelo estreito”, disse Trump em entrevista publicada no domingo pelo Financial Times, acrescentando que deseja uma resposta de Pequim antes da cúpula com Xi.

"Gostaríamos de saber antes disso. (Duas semanas) é muito tempo", disse ele, acrescentando que, caso contrário, "poderíamos adiar" a visita, sem especificar por quanto tempo.

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