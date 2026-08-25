A- A+

acordo China e Índia conversam sobre a fronteira e concordam em buscar acordo de delimitação Embaixada da Índia na capital chinesa afirmou que as delegações "discutiram formas de ampliar ainda mais a cooperação bilateral

Índia e China informaram nesta terça-feira, 25, que avançaram nas discussões para delimitar trechos da fronteira que estão em disputa, após reunião em Pequim entre o conselheiro de Segurança Nacional indiano, Ajit Doval, e o chanceler chinês, Wang Yi.



Em comunicado, a embaixada da Índia na capital chinesa afirmou que as delegações "discutiram formas de ampliar ainda mais a cooperação bilateral, manter a estabilidade e assegurar paz e tranquilidade nas áreas de fronteira, além de avançar na delimitação fronteiriça", mantendo em andamento o trabalho sobre cooperação transfronteiriça.

O Ministério das Relações Exteriores da China também citou progressos, em nota separada, ao dizer que houve "discussões aprofundadas" sobre o avanço das negociações de delimitação, o reforço da gestão e do controle na fronteira, o aprimoramento de mecanismos e a promoção da cooperação transfronteiriça.



Segundo o comunicado chinês, os dois países concordaram em realizar a próxima rodada de conversas sobre a fronteira na Índia, em 2027.

Veja também