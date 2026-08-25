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China e Índia conversam sobre a fronteira e concordam em buscar acordo de delimitação

Embaixada da Índia na capital chinesa afirmou que as delegações "discutiram formas de ampliar ainda mais a cooperação bilateral

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Segundo o comunicado chinês, os dois países concordaram em realizar a próxima rodada de conversas sobre a fronteira na Índia, em 2027.Segundo o comunicado chinês, os dois países concordaram em realizar a próxima rodada de conversas sobre a fronteira na Índia, em 2027. - Foto: Hector Retamal / AFP

Índia e China informaram nesta terça-feira, 25, que avançaram nas discussões para delimitar trechos da fronteira que estão em disputa, após reunião em Pequim entre o conselheiro de Segurança Nacional indiano, Ajit Doval, e o chanceler chinês, Wang Yi.

Em comunicado, a embaixada da Índia na capital chinesa afirmou que as delegações "discutiram formas de ampliar ainda mais a cooperação bilateral, manter a estabilidade e assegurar paz e tranquilidade nas áreas de fronteira, além de avançar na delimitação fronteiriça", mantendo em andamento o trabalho sobre cooperação transfronteiriça.

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O Ministério das Relações Exteriores da China também citou progressos, em nota separada, ao dizer que houve "discussões aprofundadas" sobre o avanço das negociações de delimitação, o reforço da gestão e do controle na fronteira, o aprimoramento de mecanismos e a promoção da cooperação transfronteiriça.

Segundo o comunicado chinês, os dois países concordaram em realizar a próxima rodada de conversas sobre a fronteira na Índia, em 2027.

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