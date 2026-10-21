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Mundo China e Rússia denunciam "interferências externas destrutivas" na Eurásia De acordo com o texto, "ambos os lados irão sempre apoiar firmemente um ao outro em questões que envolvam os interesses centrais e as principais preocupações de cada um"

Pequim e Moscou denunciaram as “interferências externas destrutivas” que afetam a Eurásia, em uma declaração conjunta divulgada durante a visita do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, à Rússia.

“As duas partes apontaram que as interferências externas destrutivas são o principal fator que atualmente corrói a estabilidade em todo o continente eurasiático”, diz o comunicado publicado nesta quarta-feira (21) pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua. “As duas partes condenam firmemente quaisquer atos de coerção externa envolvendo o uso da força, que tenham como objetivo prejudicar o processo de solidariedade euroasiática”, acrescentam.

De acordo com o texto, “ambos os lados irão sempre apoiar firmemente um ao outro em questões que envolvam os interesses centrais e as principais preocupações de cada um”.

“A China apoia a Rússia na defesa de sua segurança, estabilidade, unidade nacional, desenvolvimento e prosperidade, soberania e integridade territorial, e se opõe à interferência de forças externas nos assuntos internos da Rússia.”

O comunicado não fez referência a uma possível reunião, em breve, entre o presidente russo Vladimir Putin e seus pares chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump.

Mais cedo, um assessor do Kremlin citou a intenção de incluir um encontro entre os três no programa da cúpula ÁsiaPacífico em Shenzhen, na China, no próximo mês. “Está sendo preparada uma possível primeira reunião entre os líderes da China, da Rússia e dos Estados Unidos”, disse Yuri Ushakov a jornalistas.

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