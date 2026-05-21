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Meio Ambiente China e Rússia travam negociações sobre a proteção dos pinguins-imperadores Conferência, organizada este ano na região de Hiroshima, no Japão, reuniu os 12 países signatários originais do Tratado da Antártica, que agora conta com 58 partes, bem como outros 17 países que realizam importantes atividades de pesquisa no continente

China e Rússia impediram que as discussões anuais sobre a Antártida fossem concluídas com um acordo para reforçar a proteção dos pinguins-imperadores, uma espécie ameaçada, declarou um funcionário nesta quinta-feira (21).

A conferência, organizada este ano na região de Hiroshima, no Japão, reuniu os 12 países signatários originais do Tratado da Antártica – que agora conta com 58 partes – bem como outros 17 países que realizam importantes atividades de pesquisa no continente.

Entre os temas mais acompanhados este ano estava o status dos pinguins-imperadores, que a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou em perigo no mês passado. Sua população diminuiu, principalmente devido às mudanças climáticas, que provoca o derretimento prematuro da banquisa.

Embora a reunião tenha confirmado que a proteção dos pinguins-imperadores era uma prioridade, não chegou a declará-los sob o status de espécie especialmente protegida.

A China se opôs “firmemente” a tal designação, e “a Rússia se alihou à China”, declarou Hideki Uyama, do Ministério das Relações Exteriores do Japão, durante uma coletiva de imprensa ao término da reunião que presidiu.

“É muito decepcionante que não tenhamos conseguido chegar a um consenso”, lamentou, qualificando, no entanto, como “avanço importante” o fato de que todos os participantes concordaram em continuar à discussão. O encontro também abordou como gerenciar o número crescente de turistas que chegam ao frágil continente.

Cerca de 120.000 pessoas visitaram a Antártida em 2024-2025, e os representantes dos diferentes países refletiram sobre possíveis restrições a determinadas áreas ou atividades, bem como sobre a implementação de cotas.

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