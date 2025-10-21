A- A+

RELAÇÕES COMERCIAIS China e UE realizarão conversas sobre controle de exportações em Bruxelas O ministério chinês informa que as duas partes concordaram em realizar uma reunião do mecanismo de diálogo de controle de exportação "atualizado"

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e o comissário do Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, realizaram uma videoconferência nesta terça-feira para discutir questões econômicas e comerciais chave entre ambas as partes, como controles de exportação e o caso antissubsídio europeu contra Pequim em veículos elétricos, informou uma nota oficial publicada pela pasta chinesa.

O ministério da China informa que as duas partes concordaram em realizar uma reunião do mecanismo de diálogo de controle de exportação "atualizado" China-UE em Bruxelas "o mais rápido possível".

"A China está disposta a trabalhar com a UE para implementar ativamente o consenso econômico e comercial alcançado pelos líderes da China e da UE e promover o desenvolvimento saudável e estável das relações econômicas e comerciais", afirma.

Em relação aos controles de exportação de terras raras, o texto menciona que as medidas recentes da China são "um passo normal na melhoria de seu sistema de controle de exportação" de acordo com leis e regulamentos, demonstrando a responsabilidade chinesa como um grande país na manutenção da paz e estabilidade mundial

Sobre a questão da Nexperia, Wentao disse que a China se opõe firmemente à generalização do conceito de "segurança nacional" e espera que a UE desempenhe um papel construtivo importante.

Segundo ele, Pequim insta os Países Baixos a aderirem ao espírito de contrato e princípios de mercado, e a proporem uma solução adequada rapidamente.





