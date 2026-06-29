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VENEZUELA

China enviará 14,7 milhões de dólares em ajuda para Venezuela

País também fornecerá iimagens de satélite das áreas afetadas para ajudar nas operações de resgate

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Venezuela após os dois terremotos que mataram mais de 1.450 pessoas deixaram dezenas de milhares de desaparecidosVenezuela após os dois terremotos que mataram mais de 1.450 pessoas deixaram dezenas de milhares de desaparecidos - Foto: Miguel Medina / Pool / AFP

A China anunciou nesta segunda-feira (29) que enviará 14,7 milhões de dólares (76 milhões de reais) em ajuda humanitária à Venezuela após os dois terremotos que mataram mais de 1.450 pessoas e, segundo a ONU, deixaram dezenas de milhares de desaparecidos.

O governo chinês fornecerá à Venezuela "suprimentos de emergência gratuitos (...) para apoiar os trabalhos de resgate" e "a reconstrução posterior", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em uma entrevista coletiva.

"Serão entregues o mais rápido possível", acrescentou.

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A China também fornecerá ao país sul-americano imagens de satélite das áreas afetadas para ajudar nas operações de resgate e está disposta a oferecer mais apoio "à medida que a situação evolua", disse o porta-voz.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na sexta-feira uma mensagem de condolências à presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

O governo de Pequim confirmou que oito cidadãos chineses morreram nos dois terremotos e um continua desaparecido.

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