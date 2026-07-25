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Meteorologia

China evacua 20 mil pessoas devido ao tufão Noul

Espera-se que o ciclone atinja a costa entre Hong Kong e a província de Guangdong, no sul do país, na madrugada de sábado (26) para domingo (26)

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China evacua 20 mil pessoas devido ao tufão NoulChina evacua 20 mil pessoas devido ao tufão Noul - Foto: I-Hwa Cheng / AFP

As autoridades evacuaram mais de 20.000 pessoas e suspenderam os serviços ferroviários no sul da China devido à aproximação do tufão Noul, que ameaça com chuvas torrenciais e ventos com força de furacão, informou a mídia estatal.

Espera-se que o ciclone atinja a costa entre Hong Kong e a província de Guangdong, no sul do país, na madrugada de sábado para domingo, segundo o Centro Meteorológico Nacional da China.

O gigante asiático havia emitido pela manhã um alerta laranja, o segundo nível mais alto em seu sistema de quatro níveis, após alertar que algumas áreas de Guangdong e da província vizinha de Fujian sofreriam com ventos fortes e chuvas intensas.

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No final da tarde, as autoridades elevaram o plano de emergência para inundações e tufões de Guangdong para o nível três, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

Um alerta de inundação de nível quatro também foi ativado nas províncias de Jiangxi (sudeste) e Hunan (sul), acrescentou a agência. Ao atingir a costa, espera-se que o tufão traga ventos fortes.

Mais de 20.000 pessoas já foram evacuadas em Guangzhou, informou a emissora estatal CCTV em um boletim na noite de sexta-feira.

Este mês, condições climáticas extremas já causaram estragos no sul e centro da China: 39 pessoas perderam a vida quando o tufão Maysak provocou inundações devastadoras em Guangxi.

Maysak também trouxe tempestades e ventos com força de furacão que deixaram 11 mortos e 331 feridos na província central de Hubei.

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