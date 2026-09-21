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Ásia China expulsa dois ex-generais do Partido Comunista por corrupção Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC), e Liu Zhenli, outro membro importante da CMC, estão sendo investigados desde janeiro

Dois ex-generais de alta patente do Exército chinês serão expulsos do Partido Comunista (PCC) por corrupção, informou nesta segunda-feira (21) a agência de notícias Xinhua.

Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC), e Liu Zhenli, outro membro importante da CMC, estão sendo investigados desde janeiro.

"Decidiu-se expulsar Zhang Youxia e Liu Zhenli do Partido", acabar com sua condição de delegados do Congresso Nacional do PCC e enviar seus processos à Procuradoria militar para julgamento, informou a agência.

A expulsão ainda precisa ser ratificada em uma sessão plenária do Comitê Central.

Após chegar ao poder em 2012, o presidente Xi Jinping lançou uma ampla campanha para erradicar a corrupção em todos os níveis do Partido e do Estado.

Zhang Youxia era o general mais poderoso da China antes de cair em desgraça. Ele e Liu Zhenli foram destituídos da CMC, informou a imprensa estatal em agosto.

O Escritório Político do Comitê Central do Partido Comunista aprovou, nesta segunda-feira, as conclusões da investigação sobre os dois oficiais, informou a Xinhua.

Os dois homens ultrapassaram as "linhas vermelhas" ao participar de "atividades facciosas", aceitar "quantias enormes de dinheiro" e presentes e abusar de sua posição, por exemplo, para conceder promoções, segundo a Xinhua.

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