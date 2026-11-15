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TECNOLOGIA China faz primeiro voo tripulado de avião comercial elétrico de passageiros do mundo Aeronave CE-25A transportou dois pilotos e um engenheiro durante teste de 16 minutos

A China realizou nesse sábado (14) o primeiro voo tripulado de um avião comercial elétrico de passageiros do mundo, segundo a imprensa estatal do país. Desenvolvido pela Corporação de Aeronaves Comerciais da China (Comac), o CE-25A decolou e pousou na cidade de Binzhou, na província de Shandong, no leste chinês. Durante o teste, a aeronave percorreu 60,4 quilômetros e permaneceu no ar por 16 minutos e 38 segundos, com dois pilotos e um engenheiro de testes a bordo.

Segundo a Comac, o voo ocorreu normalmente e os parâmetros monitorados ficaram dentro do esperado. O teste completo durou 57 minutos e 46 segundos, considerando também os procedimentos realizados antes e depois da decolagem. A experiência representa uma nova etapa no desenvolvimento do avião, que já havia realizado 19 voos de teste sem tripulação desde fevereiro deste ano.

Como é o avião elétrico chinês

O CE-25A foi projetado para voos comerciais de curta distância entre cidades e tem capacidade para transportar até 19 passageiros. A aeronave possui peso máximo de decolagem de dez toneladas, velocidade de cruzeiro de até 300 km/h e altitude de operação de aproximadamente 2.400 metros.

Um dos principais diferenciais do projeto está no sistema de propulsão. Cada asa possui cinco ventiladores elétricos instalados em estruturas circulares, totalizando dez unidades. De acordo com as especificações divulgadas pelo fabricante, o avião tem autonomia estimada de até 400 quilômetros.

O projeto é resultado de uma parceria entre a Comac, a fabricante chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), a Universidade Jiao Tong de Xangai e outras instituições.

Quando o avião poderá transportar passageiros?

Apesar do resultado do teste, o CE-25A ainda não está autorizado a operar comercialmente. A fabricante já solicitou à Administração de Aviação Civil da China (CAAC) a certificação de tipo da aeronave, etapa necessária para que o modelo possa entrar em serviço.

A autoridade chinesa recebeu o pedido, mas a aprovação ainda não foi concedida. A Comac também não divulgou uma previsão para o início das operações comerciais.

O primeiro voo com tripulação representa, portanto, um avanço no processo de desenvolvimento, mas não significa que o avião já esteja liberado para transportar passageiros em rotas regulares.

Outros aviões elétricos já realizaram voos

mbora o projeto chinês represente um avanço na aviação elétrica comercial, outras aeronaves movidas a baterias já alcançaram marcos importantes.

Em junho de 2020, o Pipistrel Velis Electro, modelo de dois lugares voltado principalmente ao treinamento de pilotos, recebeu certificação da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa), tornando-se o primeiro avião totalmente elétrico a obter esse tipo de aprovação no mundo.

Em setembro de 2022, o demonstrador elétrico Alice, desenvolvido pela empresa Eviation, também realizou seu primeiro voo. O projeto previa diferentes configurações, incluindo uma versão com capacidade para nove passageiros.

O diferencial do CE-25A está na capacidade maior de transporte, com 19 assentos, e na proposta de atender a trajetos regionais entre cidades. Embora outras aeronaves elétricas já tenha voado, esta é a primeira de passageiros que faz um voo tripulado, o que pode indicar uma nova era da aviação comercial.

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