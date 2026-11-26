A- A+

Ásia China fecha campos de golfe como parte da campanha anticorrupção Dez campos ficavam em Pequim, a capital. Imagens divulgadas na internet mostram a demolição de pelo menos quatro instalações

As autoridades chinesas ordenaram o fechamento de pelo menos 18 campos de golfe neste mês, segundo um levantamento da AFP, em uma nova ofensiva contra o esporte, que o presidente Xi Jinping associa à corrupção.

Pelo menos 18 campos de golfe em todo o país anunciaram o fechamento em novembro, de acordo com uma contagem da AFP baseada em comunicados e publicações em redes sociais, muitos deles em resposta a exigências do governo.

Dez campos ficavam em Pequim, a capital. Imagens divulgadas na internet mostram a demolição de pelo menos quatro instalações.

Alguns comunicados afirmaram que os fechamentos estavam alinhados aos planos nacionais "relativos ao trabalho político de renovação dos campos de golfe".

O Partido Comunista associa o golfe, um dos passatempos favoritos de alguns funcionários públicos, à riqueza e às elites ocidentais.

Em 2015, o governo proibiu o uso de recursos públicos para jogar golfe e anunciou o fechamento de quase 60 campos "ilegais".

A imprensa estatal costuma apresentar o golfe como prova de conduta ilícita em casos de corrupção. Também afirma que Mao Tsé-Tung denunciou, em sua época, a prática como um "esporte de milionários".

Veja também