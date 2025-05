A- A+

PAPA LEÃO XIV China felicita o papa Leão XIV por sua eleição "Esperamos que o Vaticano continue estabelecendo um diálogo construtivo com a China", disse comunicado de porta-voz chinês

A China felicitou nesta sexta-feira (9) o papa Leão XIV por sua eleição para comandar a Igreja Católica e disse esperar que, sob sua liderança, o Vaticano continue com o "diálogo construtivo".

"Esperamos que, sob a liderança do novo papa, o Vaticano continue estabelecendo um diálogo construtivo com a China e mantenha uma comunicação profunda sobre questões internacionais de interesse mútuo", declarou Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito na quinta-feira sucessor do papa Francisco e o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos. Ele escolheu o nome de Leão XIV.

Com uma imagem de moderado e visto como próximo ao primeiro papa latino-americano, o 267º pontífice chega ao trono de São Pedro em um cenário de divisão na Igreja e de crescente tensão no mundo.

