China inclui novos eletrodomésticos em programa de subsídios para incentivar consumo

A China segue expandindo o escopo de seu programa de troca de bens de consumo, como forma de incentivar a economia doméstica e estimular o crescimento. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o principal planejador econômico do país, anunciou nesta quarta-feira, 8, que o governo incluirá mais produtos em seu programa de troca de eletrodomésticos em 2025, estendendo os subsídios estatais a fornos de micro-ondas, purificadores de água, lava-louças e panelas de arroz.

Os consumidores que comprarem novos telefones celulares, tablets e smartwatches também se qualificarão para um subsídio de 15% para produtos com preço inferior a 6.000 yuans (US$ 820). Os subsídios totais serão limitados a 1.500 (US$ 205) yuans por pessoa por ano.

A medida foi anunciada após os líderes chineses prometerem, em dezembro, tornar o impulso ao consumo uma prioridade máxima para 2025. A China tem sofrido pressão para reavivar a deprimida confiança do consumidor e o fraco consumo, o que ajudaria a compensar o impacto esperado de possíveis aumentos tarifários dos Estados Unidos.

Embora a liderança chinesa tenha sugerido que mais apoio fiscal virá para os cautelosos consumidores do país, poucos detalhes foram revelados até agora. Por ora, todos os olhares seguem voltados para a sessão legislativa anual de março, onde se espera que os legisladores aprovem um pacote de estímulo que inclui empréstimos governamentais mais agressivos.

Fonte: Dow Jones Newswires.

