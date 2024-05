China inicia exercícios militares "cercando" Taiwan, segundo imprensa estatal

A China iniciou na manhã desta quinta-feira (23, noite de quarta em Brasília) dois dias de exercícios militares "cercando a ilha de Taiwan", informou a mídia estatal chinesa.

"O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular da China (PLA) iniciou exercícios militares conjuntos cercando a ilha de Taiwan a partir das 7h45 de quinta-feira", relatou a agência de notícias Xinhua, acrescentando que os exercícios estão sendo realizados no Estreito de Taiwan e ao norte, sul e leste da ilha.