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China China insta EUA a "preservar a estabilidade" das relações bilaterais A viagem de Trump se apresenta como uma oportunidade importante para dissipar de forma duradoura as tensões bilaterais de 2025, após a volta do republicano à Casa Branca

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, pediu aos Estados Unidos, nesta quinta-feira (30), que "preservem a estabilidade arduamente conquistada" entre Pequim e Washington durante uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Marco Rubio, informou o Ministério das Relações Exteriores da China.

Durante a ligação, que ocorreu duas semanas antes da visita planejada do presidente americano, Donald Trump, à China, Wang também disse a seu homólogo que a questão de Taiwan constitui "o maior fator de risco" para as relações bilaterais, segundo um comunicado da chancelaria chinesa.

A viagem de Trump se apresenta como uma oportunidade importante para dissipar de forma duradoura as tensões bilaterais de 2025, após a volta do republicano à Casa Branca.

O ano de 2025 foi marcado por uma dura batalha econômica, com tarifas aduaneiras e diversas restrições comerciais, até uma trégua declarada em outubro por ocasião de um encontro entre o presidente chinês, Xi Jinping, e Trump na Coreia do Sul.

"Ambas as partes devem preservar a estabilidade obtida com tanto esforço, preparar bem os próximos encontros de alto nível, ampliar os âmbitos da cooperação e manter sob controle os pontos de divergência", segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

O chefe da diplomacia chinesa comemorou os vínculos "globalmente estáveis" e pediu relações "baseadas no respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação benéfica para ambas as partes".

Em seu comunicado, a diplomacia chinesa afirma que os dois dirigentes "trocaram pontos de vista sobre a situação no Oriente Médio", sem entrar em detalhes a respeito.

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