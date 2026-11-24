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CHINA China investiga chefe do Partido Comunista em Xangai Chen Jining está sendo investigado pela Comissão Central de Controle Disciplinar e pela Comissão Nacional de Supervisão, os órgãos anticorrupção do país

O secretário-geral do Partido Comunista em Xangai e membro de seu bureau político é alvo de uma investigação por "graves infrações do regulamento disciplinar e da legislação", anunciou nesta terça-feira (24) a televisão estatal da China.

Chen Jining, considerado um candidato potencial a uma futura promoção dentro do partido, era desde 2022 o líder da legenda na capital econômica e financeira da China.

A CCTV afirmou que Chen está sendo investigado pela Comissão Central de Controle Disciplinar e pela Comissão Nacional de Supervisão, os órgãos anticorrupção do país.

Ele é o quarto membro do bureau político do Partido Comunista a ser alvo de uma investigação desde o início do atual mandato da máxima instância decisória dentro do partido, iniciado em 2022.

A investigação é divulgada menos de um mês após uma importante reunião do partido na qual os dirigentes prometeram reforçar a disciplina interna.

Desde sua chegada ao poder em 2012, o presidente Xi Jinping empreendeu uma intensa campanha contra a corrupção, um problema que há décadas afeta a economia e a política chinesas.

Quase 8 milhões de pessoas foram sancionadas desde então, embora analistas apontem essa campanha como uma estratégia para afastar rivais políticos.

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