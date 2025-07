China investiga ex-prefeito de Wuhan que comandou resposta à pandemia de Covid

A- A+

As autoridades chinesas iniciaram uma investigação sobre o ex-prefeito da cidade de Wuhan (região central do país), informaram nesta terça-feira dois organismos anticorrupção. Zhou Xianwang foi o principal funcionário do Partido Comunista da metrópole chinesa entre 2018 e 2021. Ele teve um papel importante na gestão do primeiro surto conhecido de Covid-19.

Dois organismos anticorrupção na China indicaram que Zhou é suspeito de "graves violações de disciplinas e leis", uma forma comum para fazer referência à corrupção no país.

"Atualmente, ele está sob revisão disciplinar e investigação de supervisão", informou um comunicado da Comissão Central de Inspeção Disciplinar e da Comissão Nacional de Supervisão.

O comunicado não detalha a suposta conduta inadequada atribuída a Zhou ou o período em que teria acontecido.

Entre 2021 e 2023, Zhou foi vice-presidente de um comitê provincial vinculado ao principal organismo de assessoria política da China.

O presidente chinês, Xi Jinping, empreendeu uma campanha anticorrupção desde sua chegada ao poder, há uma década, com o objetivo de erradicar a prática em todos os níveis do Partido Comunista.

Seus seguidores dizem que ele promove a boa governança, mas os críticos afirmam que é uma ferramenta para eliminar seus rivais políticos.

Veja também